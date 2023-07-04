В частности, певец показал, как общается с сыном Даши – Иваном. Напомним, что Кацурина снялась в клипе Дантеса, который он выпустил в июне.

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Почему появились слухи о разрыве пара

Около недели назад Владимир Дантес отмечал день рождения. В этот день друзья и поклонники завалили его поздравлениями.

Но публично певца не поздравила его любимая. Фаны пары заподозрили, что они разошлись, ведь Даша Кацурина не написала ничего в комментариях Дантесу или в своих сторис. Кроме того, с тех пор пара не опубликовала ни одно общее фото. Однако переживания подписчиков оказались тщетными, ведь пара все еще вместе.

Кацурин и Дантес опровергли сплетни

Певец успокоил поклонников и показал, как по видеосвязи общается с годовалым сыном Кацуриной. "Кол с клевым типом", – подписал фото Дантес.



Владимир Дантес поговорил с сыном Кацуриной / Фото с его инстаграм-сторис

Таким образом, исполнитель, вероятно, намекнул, что в их отношениях все так, как и было раньше.

Даша Кацурина тоже опровергла слухи, написав это в комментариях артисту. Днями Дантес опубликовал свое фото с тортом, написав благодарность за донаты на его день рождения. В комментариях его друг, комик Алексей Дурнев в шутку написал: "Сладкий мой", на что отреагировала Кацурина. "Лёша, вообще-то нет! Он – мой", – отметила Даша.



Даша Кацурина опровергла слухи о разрыве с Дантесом / Скриншот комментариев

Напомним, что Владимир Дантес и Даша Кацурин сошлись около года назад. После того, как Дантес и Надя Дорофеева официально развелись.

Сейчас Надя встречается с другом, ресторатором Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.