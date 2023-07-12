Мене забрали до лікарні, – Володимир Дантес пригадав, як ледь притомним писав "Дєвочку Олю"

Український артист Володимир Дантес незабаром презентує один із своїх хітів – трек "Дєвочка Оля" українською мовою. Він анонсував, що вихід пісні відбудеться 14 липня.

Володимир Дантес, який минулого місяця випустив трек "Чуєш", перед релізом музичної композиції вирішив розповісти історію цієї пісні. Він зазначив, що не вірив у популярність "Дєвочкі Олі". Проте вона змінила його життя та життя автора.

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Історія пісні "Дєвочка Оля"

Співак брав участь в популярному реаліті-шоу "Фабрика зірок". Він за один ефір до фіналу потрапив до номінації. Відтак боявся, що не зможе перемогти в шоу. За словами співака, той був переконаний, що виконання пісні "Дєвочка Оля" аж ніяк не наблизить його перемоги. Дантес не вірив в успіх цієї пісні. Артист перед записом треку так перенервував, що зі студії його забрали в лікарню.

За два дні до концерту треба було записати пісню. Я настільки перенервував, що в мене піднявся тиск. Я ледь ходив, я не дихав, я лежав. І в такому стані я пішов на студію записувати цю пісню. Мені було дуже погано, кожна нота спричиняла мені фізичний біль. Мене вистачило на один раз — і мене забрали до лікарні,

– розповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес на "Фабриці зірок" заспівав "Дєвочка Оля": дивіться відео онлайн