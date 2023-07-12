Мілан Кундера вважається найбільш значним чеським письменником другої половини ХХ століття. Він помер у Франції, де жив більшу частину життя.

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Що відомо про Мілана Кундера

Письменник, народжений у чеському місті Брно, спочатку вивчав музичну композицію, але згодом зосередився на літературі. Він викладав літературу і сам писав. У 1960-х він почав писати прозу, дебютувавши оповіданнями "Смішне кохання".

У 1960-х роках Мілан Кундера втратив можливість друкуватися у Чехії, тож він поїхав читати лекції до Франції і там залишився жити. Через це його позбавили чеського громадянства, яке повернули лише через сорок років (у 2019 році).

Після Оксамитової революції він кілька разів приїздив на батьківщину, але заборонив перекладати чеською мовою свої останні романи. З початку 1990-х він писав французькою. На батьківщину після еміграції письменник жити так і не повернувся.



Мілан Кундера / Фото yakaboo

Найпопулярніші романи Мілана Кундера

Цікаво, що з середини 80-их Кундера не давав інтерв'ю ЗМІ ні у Франції, ні в Чехії. Водночас за останні роки Мілан Кундера став дуже відомим письменником, його твори перекладалися різними мовами. Ви точно мали читати хоч деякі з них, зокрема:

"Безсмертя" – у книзі автор "перескакує" з історії на історію, змушуючи читача напружувати мізки. Основна сюжетна лінія закручується навколо Аньєс та Лори – двох сестер, які мають складні стосунки. Однак особливе місце в романі відводиться філософським роздумам про щастя, кохання, любов, смерть, буття, безсмертя.

– у книзі автор "перескакує" з історії на історію, змушуючи читача напружувати мізки. Основна сюжетна лінія закручується навколо Аньєс та Лори – двох сестер, які мають складні стосунки. Однак особливе місце в романі відводиться філософським роздумам про щастя, кохання, любов, смерть, буття, безсмертя. "Вальс на прощання" – у цьому романі життєві історії героїв розгортаються у ритмі вальсу. Та поки герої "вальсують", заплутавшись у павутинні власної брехні, до танцю долучаються й інші безумці. Ці люди пов’язані між собою дружнім або сексуальним зв’язком.

– у цьому романі життєві історії героїв розгортаються у ритмі вальсу. Та поки герої "вальсують", заплутавшись у павутинні власної брехні, до танцю долучаються й інші безумці. Ці люди пов’язані між собою дружнім або сексуальним зв’язком. "Нестерпна легкість буття" – спочатку може здатися, що це роман про кохання Томаша та Терези. Однак цікавий роман не лише розкриттям теми стосунків, а й історично-політичним контекстом. Події в ньому розгортаються 1968 року, коли війська СРСР окупували Чехословаччину.

До слова, 13 червня у США помер американський письменник Кормак Маккарті у віці 89 років. Митець був відомий своїми книгами "Старим тут не місце" та "Дорога", які отримали екранізації. На смерть автора відреагував і його колега Стівен Кінг. Що відомо про Кормака Маккартні – читайте у статті.