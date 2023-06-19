Мультиартист Дмитро Монатік їздить з концертами у рамках туру "ART Оборона". 16 червня відбувся виступ у його рідному Луцьку.

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Монатік і Дантес переклали "Девочку Олю"

На захід Монатік запросив колегу та друга – Володимира Дантеса. Він виступив на концерті зі своєю прем'єрою "Чуєш".

Згодом фанів чекала несподіванка – Дантес та Монатік у дуеті заспівали хіт 2000-х "Девочка Оля" гурту "ДіО Фільми". Пісня вперше прозвучала українською мовою та отримала назву "Дівчина Оля".

"Дівчина Оля" у виконанні Дантеса та Монатіка: відео

Текст пісні "Дівчина Оля"

Ці чотири стіни незнайомця

Тут його вже ніхто не чекає

Без надії таки сподіваюсь

Забуття нас усіх залишає

Хочу я забути,

всю тебе забути,

всю тебе забути

Досить сподіватись,

знаю без вагання

Знаю без вагання

Що втрачаю я?

Дівчина Оля, замало болю

Дівчина Оля, замало болю

Замало болю, замало болю

Зауважимо, українські музиканти все активніше перекладають російськомовний репертуар на українську.