Росіяни продовжують знищувати українські міста. Їм байдуже на людей. Російська армія принесла на українські землі лише біль, смерть, ненависть.
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Росіяни зруйнували район Харкова, де виріс Дантес
Одним з міст, які найбільше потерпають від обстрілів російських військових, є Харків. Туди ледь не щодня прилітають ворожі ракети, артилерія. Знищено багато будинків, навчальних і культурних закладів. Найбільше болить тим людям, для яких Харків – рідне місто. Серед них є й Володимир Дантес. Артист показав в інстаграмі, що окупанти зробили з районом, з яким пов'язане все його дитинство. Залишилися лише руїни.
Це місце, де я ріс! Тут я прожив до 14 років, саме у цьому районі. А потім (до 20 років) цією дорогою їздив і ходив до бабусі та бурси! Я ніколи не знайду відповіді на питання: "За що?". І до кінця життя вважатиму, що це геноцид!
– емоційно висловився Дантес.
Район Харкова, де виріс Дантес / Скриншот інстаграм-сторіз співака
Обстріли Харкова 21 червня
- Буквально за 3 години 21 червня росіяни декілька разів обстрілювали Харків.
- Один з обстрілів тривав понад пів години та охопив значну територію міста.
- Станом на 16:00 21 червня було відомо про 4 загиблих і 10 поранених.
- Харків обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, які можуть бити за кілька десятків кілометрів від міста.
- Обстріли зафіксували в Індустріальному районі. У промисловій зоні в східній частині міста спалахнула пожежа.
- Через вибухи у деяких районах є перебої зі світлом, водопостачанням та зв'язком.
- Вночі перед цим ворожими ударами була зруйнована будівля житлово-комунального коледжу імені Бекетова.
- Під обстріл також потрапив один з населених пунктів Харківщини. Там від отриманих осколкових поранень загинула 8-річна дитина. Ще одна людина постраждала.