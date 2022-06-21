Росіяни продовжують знищувати українські міста. Їм байдуже на людей. Російська армія принесла на українські землі лише біль, смерть, ненависть.

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Росіяни зруйнували район Харкова, де виріс Дантес

Одним з міст, які найбільше потерпають від обстрілів російських військових, є Харків. Туди ледь не щодня прилітають ворожі ракети, артилерія. Знищено багато будинків, навчальних і культурних закладів. Найбільше болить тим людям, для яких Харків – рідне місто. Серед них є й Володимир Дантес. Артист показав в інстаграмі, що окупанти зробили з районом, з яким пов'язане все його дитинство. Залишилися лише руїни.

Це місце, де я ріс! Тут я прожив до 14 років, саме у цьому районі. А потім (до 20 років) цією дорогою їздив і ходив до бабусі та бурси! Я ніколи не знайду відповіді на питання: "За що?". І до кінця життя вважатиму, що це геноцид!

– емоційно висловився Дантес.



Район Харкова, де виріс Дантес / Скриншот інстаграм-сторіз співака

Обстріли Харкова 21 червня