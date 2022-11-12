Украинский музыкант Владимир Дантес 11 ноября впервые за 8 месяцев войны приехал в родной Харьков. Возвращение домой очень тронуло артиста.

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Владимир Дантес вернулся домой.

Для меня сегодня нереально счастливый день. Потому что, во-первых, Херсон вернулся домой, так же, во-первых, я вернулся домой. Я в Харькове

– признался певец.

Артист прогулялся по городу на следующий день. Он показал для мамы их дом, который выстоял, несмотря на обстрелы, разбомбленный спортивный комплекс, где Владимир проводил детство, его школу и другие любимые родные места. Увиденное растрогало Дантеса.

"Хочу снимать и делиться теми эмоциями, которые сейчас у меня. Человек, вернувшийся домой, не был здесь очень долго. Это нереально, люди. Я каждому желаю испытать такие эмоции, когда ты возвращаешься домой".

Невозможно передать то, что происходит внутри. Грусть, счастье, ненависть, радость. Всё перемешалось. Спасибо, Харьков, что ты такой крепкий. Спасибо всем харьковчанам,

– поделился исполнитель.

Владимир Дантес в Харькове: видео

Заметим, Сергей Жадан на днях тоже посетил Харьков. Он показал разрушенный дом, где раньше была его квартира.

Что раньше Дантес писал о Харькове