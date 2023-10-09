Музыкант Владимир Дантес впервые через несколько дней вернулся в соцсети. Он рассказал, какая неприятная ситуация случилась с ним вчера.

Интересно Владимир Дантес неожиданно заговорил о возвращении Даши Кацуриной с детьми в Киев

Как к Дантесу подошла фанатка после ДТП

Артист поделился, что авария была незначительной – его подрезал бус. Но в целом ситуация все равно сложилась неприятная. В момент, когда оформляли ДТП, к нему подошла женщина и попросила о фото.

Вчера я попал в ДТП. Меня подрезала машина, я не виноват в этом. Все нормально – ничего страшного. Побились и побились. Страховка помогает, и претензий у меня к человеку нет. Но больше меня возмутило – когда я оформлял ДТП, ко мне подходит женщина: о, а можно с вами сфотографироваться. А это прямо тот момент, когда ты хочешь это делать,

– иронически высказался Дантес.

Владимир добавил, что авария "ни о чем", если сравнивать ее с ужасами современного мира. И он все равно призвал быть более внимательными и эмпатичными к окружающим.

"Еще раз хочу повторить, что ДТП вообще ни о чем. Я на него не обращаю внимания. Это ничто по сравнению с тем, сколько вообще ужаса происходит в нашей стране, сколько гибнет людей, сколько разрушается мост. Проявляйте эмпатию на каждом кусочке вашей жизни".

Дантес попал в ДТП: видео

Какие звезды попадали в ДТП