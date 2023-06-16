Кілька днів тому Барських презентував свою пісню "Тумани" українською мовою. Тоді він заявляв, що хоче перекласти й інші свої російськомовні пісні.
До теми Макс Барських переклав ще один свій хіт українською мовою: як звучить оновлена пісня "Береги"
Схоже, артист серйозно налаштований перекласти весь свій російськомовний репертуар, щоб більше не співати мовою країни-агресора.
Макс Барських повідомив в Інстаграм, що переклав і свій хіт "Подруга-ніч".
"Ви надихнули мене, і це надважливо", – сказав співак. За його словами, в артиста тепер багато "нових" пісень, а попереду буде ще більше.
Текст пісні "Подруга-ніч" Макса Барських українською мовою:
Тільки тільки починається ніч
А ти вже встигла сказати ні
Словами б’єшся сильніше
Я кохаю міцніше
Я приймаю цей біль
Розум каже: "забудь та йди"
Ну, а тіло просить дати шанс
Помиляються люди
Люблять все, що нас губить
Те, що знищує нас
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання
Танці до рання
З понеділка буде день за два
Буду починати все з нуля
Жити стане непросто
Ти залишила простір,
І розбила любов
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання
Танці до рання
Що зі мною, де я, не розумію
Я не знаю, з ким я прийшов
Серед ночі серце шаленіє
І сьогодні все хорошо
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Реакція мережі на оновлений трек
Шанувальники були здивовані такою активністю артист – третя перекладена пісня поспіль. Проте фанам співака нова версія пісні "Подруга-ніч" сподобалася:
- "Дякую за вибір та позицію!!! Той випадок, коли не соромно за свого кумира".
- "Боже, це нереально красиво".
- "Мені дуже подобаються ваші пісні українською, я в захваті від вашого професіоналізму".
- "У рази приємно слухати ваші хіти українською".
- "Як філолог хочу сказати, що цей переклад "Подруга-ніч" дуже вдалий та влучний".
- "Максим, який ви молодець! Ви гордість неньки України!"
До слова, днями на Макс Барських написали заяву до поліції через те, що він під час свого концерту в Кременчуці заспівав російськомовну пісню "Береги". Проте артист вже встиг перекласти цю пісню українською мовою.