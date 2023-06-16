Кілька днів тому Барських презентував свою пісню "Тумани" українською мовою. Тоді він заявляв, що хоче перекласти й інші свої російськомовні пісні.

До теми Макс Барських переклав ще один свій хіт українською мовою: як звучить оновлена пісня "Береги"

Схоже, артист серйозно налаштований перекласти весь свій російськомовний репертуар, щоб більше не співати мовою країни-агресора.

Макс Барських повідомив в Інстаграм, що переклав і свій хіт "Подруга-ніч".

"Ви надихнули мене, і це надважливо", – сказав співак. За його словами, в артиста тепер багато "нових" пісень, а попереду буде ще більше.

Текст пісні "Подруга-ніч" Макса Барських українською мовою:

Тільки тільки починається ніч

А ти вже встигла сказати ні

Словами б’єшся сильніше

Я кохаю міцніше

Я приймаю цей біль

Розум каже: "забудь та йди"

Ну, а тіло просить дати шанс

Помиляються люди

Люблять все, що нас губить

Те, що знищує нас

Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема

Подруга-ніч

Ти не сама

Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання

З понеділка буде день за два

Буду починати все з нуля

Жити стане непросто

Ти залишила простір,

І розбила любов

Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема

Подруга-ніч

Ти не сама

Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання

Що зі мною, де я, не розумію

Я не знаю, з ким я прийшов

Серед ночі серце шаленіє

І сьогодні все хорошо

Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема

Реакція мережі на оновлений трек

Шанувальники були здивовані такою активністю артист – третя перекладена пісня поспіль. Проте фанам співака нова версія пісні "Подруга-ніч" сподобалася:

"Дякую за вибір та позицію!!! Той випадок, коли не соромно за свого кумира".

"Боже, це нереально красиво".

"Мені дуже подобаються ваші пісні українською, я в захваті від вашого професіоналізму".

"У рази приємно слухати ваші хіти українською".

"Як філолог хочу сказати, що цей переклад "Подруга-ніч" дуже вдалий та влучний".

"Максим, який ви молодець! Ви гордість неньки України!"

До слова, днями на Макс Барських написали заяву до поліції через те, що він під час свого концерту в Кременчуці заспівав російськомовну пісню "Береги". Проте артист вже встиг перекласти цю пісню українською мовою.