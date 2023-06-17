На YUNA 2023 замість традиційних номінацій була єдина категорія – "Пісні незламної України". У ній перемогли 12 треків, що вийшли в період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року та потрапили до ТОП 100 радіоротацій за підсумками року. Деяких артистів нагородили на сцені Жовтневого палацу – "Без Обмежень", KOLA, Енджі Крейда, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU та SHUMEI. Крім того, назвали володарів спеціальних нагород від оргкомітету премії YUNA.

До теми "Вийшло круто": Макс Барських переклав свій популярний хіт "Подруга-ніч" українською мовою

Хто отримав спеціальні нагороди YUNA 2023

Джамала – за масштабні міжнародні благодійні проєкти на користь України;

– за масштабні міжнародні благодійні проєкти на користь України; Pianoбой – за серію концертів для української армії з залученням військових виконавців;

– за серію концертів для української армії з залученням військових виконавців; Kalush Orchestra – за гучну і переможну презентацію України на Євробаченні 2022;

– за гучну і переможну презентацію України на Євробаченні 2022; Олександр Пономарьов та Михайло Хома – за серію успішних музичних колаборацій;

– за серію успішних музичних колаборацій; Монатік – за "ART-оборону", перший поп-альбом, який вийшов під час повномасштабної війни;

– за "ART-оборону", перший поп-альбом, який вийшов під час повномасштабної війни; Тіна Кароль – за благодійність та меценатство;

– за благодійність та меценатство; Артем Пивоваров – за альбом "Твої вірші, мої ноти" і популяризацію української поетичної спадщини в роки війни;

– за альбом "Твої вірші, мої ноти" і популяризацію української поетичної спадщини в роки війни; Фонд співачки KAMALIYA – за створення нових благодійних організацій за межами України.

Надзвичайно зворушена цією нагородою. Для мене вона дуже особиста. Благодійною діяльністю я займаюся вже 9 років. З мрією та надією, що мені вдасться врятувати багато життів, тому що життя важливої людини в моєму серці, я не змогла врятувати. І вся ця діяльність, безумовно, присвячується чоловіку,

– зворушливо прокоментувала Тіна Кароль.

Співачка додала, що присвячує цю нагороду YUNA всім волонтерам і благодійним фондам, адже "тільки пліч-о-пліч ми сила".

До речі, на церемонії нагородження YUNA 2023 виступили багато виконавців – Євген Хмара, "Без Обмежень", TVORCHI, Олександр Пономарьов та Михайло Хома, Yurcash, KOLA, KAMALIYA, Марта Адамчук та інші.

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов

12-та церемонія музичної премії YUNA у Жовтневому / Фото Юрій Грязнов