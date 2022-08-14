Бебешко іронічно прокоментував пенсію Ротару: "Ви б тут сиділи і не парилися"

Український продюсер Володимир Бебешко висловився про співачку Софію Ротару. Він розповів, що артистка вже давно на пенсії, а сума в неї така, що їй нічого було б хотіти ні в Україні, ні за кордоном.

Ведучі-гумористи запитали у Бебешка, що він може сказати про співпрацю з Ротару свого часу, на що той відповів, що він справді колись записував з нею альбом. Проте де вона зараз – він знає.

До слова Він за "спецоперацію", – Катя Кузнєцова припустила, чому донька Сумської мовчить про війну

Зазначимо, що недавно Софія Ротару зізналась, що перебуває в Україні на рідній Буковині – вони живе у селі Маршинці Чернівецької області.

Софія Михайлівна Ротару, перепрошую. Вона вже бабця. На пенсії, напевно. А пенсія в неї! Повірте мені, там така пенсія! Ох, хлопці, вам би таку пенсію – ви б тут сиділи і не парилися,

– поділився Бебешко і беззаперечно підтвердив, що пенсія у неї вища, аніж середньостатистична пенсія в Україні.

Гумористи у відповідь пожартували, що не уявляють 75-річну Ротару класичною бабусею, яка витирає рот маленьким внукам чи готує їм їсти. На що Бебешко лише стиснув плечима.

Софія Ротару і Україна