Бебешко іронічно прокоментував пенсію Ротару: "Ви б тут сиділи і не парилися"
Джерело:ютуб STAND UP Battle Club
Український продюсер Володимир Бебешко висловився про співачку Софію Ротару. Він розповів, що артистка вже давно на пенсії, а сума в неї така, що їй нічого було б хотіти ні в Україні, ні за кордоном.
Ведучі-гумористи запитали у Бебешка, що він може сказати про співпрацю з Ротару свого часу, на що той відповів, що він справді колись записував з нею альбом. Проте де вона зараз – він знає.
До слова Він за "спецоперацію", – Катя Кузнєцова припустила, чому донька Сумської мовчить про війнуЗазначимо, що недавно Софія Ротару зізналась, що перебуває в Україні на рідній Буковині – вони живе у селі Маршинці Чернівецької області.
Софія Михайлівна Ротару, перепрошую. Вона вже бабця. На пенсії, напевно. А пенсія в неї! Повірте мені, там така пенсія! Ох, хлопці, вам би таку пенсію – ви б тут сиділи і не парилися,
– поділився Бебешко і беззаперечно підтвердив, що пенсія у неї вища, аніж середньостатистична пенсія в Україні.
Гумористи у відповідь пожартували, що не уявляють 75-річну Ротару класичною бабусею, яка витирає рот маленьким внукам чи готує їм їсти. На що Бебешко лише стиснув плечима.
Софія Ротару і Україна
- До 2014 року артистка була улюбленицею українців та росіян, її радо чекали за кордоном на кремлівських концертах та корпоративах.
- Після вторгнення в Україну у 2014 році жінка не перестала їздити в росію. Відтак, її в Україні почали сприймати неоднозначно.
- Все начебто мало змінитись 24 лютого 2022 року, але Ротару відреагувала на наступ росії не одразу – лише 28 лютого. Згодом стало відомо, що вона вилетіла у США, а нещодавно почала публікувати дописи співчуття про трагедії у Вінниці, Кременчуці, Оленівці та в інших містах України.
- Зараз вона досі продовжує бути громадянкою України. Попри це, вона продовжує вести соціальні мережі та офіційний сайт російською мовою.