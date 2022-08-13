Зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова обмовилася про колег-акторок з України, які замовчують війну й досі не покинули росію. Це Галина Безрук з серіалу "Слуга народу" та Антоніна Паперна – донька народної артистки Ольги Сумської.

До теми Я не розуміла, якими будуть наслідки, – Кузнєцова пояснила, чому 13 років працювала в москві

Катерина Кузнєцова про доньку Сумської Паперну, яка досі в Москві

Акторка наголошує, що кожна історія індивідуальна, але припускає, що старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна досі сидить у Москві, бо її чоловік-росіянин Володимир Яглич може підтримувати війну путіна в Україні.

Це треба копатися у кожній сім'ї. Можливо, є такий розкол – вона проти війни, а чоловік за "спецоперацію". Це все про вчинки, про совість, я не маю права судити. Звісно, зі сторони це виглядає дуже кепсько,

– висловилася Катерина Кузнєцова.

Вона каже: "Хто я така, щоб засуджувати?" Тож українських колег-зрадників не чіпає й не дорікає їм публічно. Вони дратують її значно менше, ніж ті, хто клялися в любові до України, а після 24 лютого замовкли й демонструють своє щасливе життя в росії.

"Мене більше дратують люди, які знімалися в Україні, які хотіли робити татуювання українського прапора, а зараз ти мовчиш. Нах*ра ти виставляєш радісне життя? Я цього не можу зрозуміти", – емоційно заявила Катерина Кузнєцова.

Як Сумська захищає свою доньку

32-річна Тоня Паперна за майже шість місяців ніяк не висловилася про війну й обмежила доступ до свого інстаграму користувачам з України. Однак її зіркова мама Ольга Сумська запевняє, що та дуже переживає за долю Батьківщини, стежить за новинними телеграм-каналах, все бачить, але не може виїхати через двох малих дітей – 5-річну Єву та 2-річного Данила.

"Ті українці, які перебувають там, в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Ті люди, які не можу висловитися, перебувають там у режимі страшного терору. Там тотальна залежність. Крок вліво, крок вправо і все. Це вже Північна Корея", – заявляла Сумська.