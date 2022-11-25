Павло Зібров показав, як російська ракета знищила дім його друзів у Вишгороді: моторошне відео

Український артист Павло Зібров розповів, що у Вишгороді, де влучила ракета окупантів, жили його друзі. Він показав руйнування там.

Російська ракета 23 лютого влучила у житловий будинок у Вишгороді. Як виявилось, там жили друзі українського артиста Павла Зіброва.

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Друзі Зіброва постраждали через обстріл

Виконавець опублікував моторошне відео, де його подруга показує наслідки ракетного удару по домі в Вишгороді. Він розповів, що сім'я, яка жила в домі – в лікарні.

Друзі, вчора сталась жахлива біда, ворожа ракета впала в житловий будинок у Вишгороді. В цьому будинку, який на відео були наші добрі друзі. Валя в лікарні з осколковими пораненнями, Віталік у реанімації, бореться за життя та кінцівки,

– поділився Павло Зібров.

Відео зі зруйнованого будинку у Вишгороді (обережно, присутня нецензурна лексика)

Музикант згадав, що його друзі вже пережили блокаду на початку війни, а тепер борються за життя. Він додав, що частину коштів з концерту у Карлових Варах та Празі підуть їм на допомогу. Але попросив і шанувальників про допомогу.

Що відомо про обстріл Вишгорода

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Черговий масований удар по Україні відбувся 23 листопада. Під обстрілами був не тільки Київ, але й область. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку у Вишгороді.

Наразі було відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, серед потерпілих – 5 дітей.

Анатолій Анатоліч розповів, що цей будинок – за 7 хвилин пішки від його помешкання. На щастя, в день ракетного удару він був у Франції.