Российская ракета 23 февраля попала в жилой дом в Вышгороде. Как оказалось, там жили друзья украинского артиста Павла Зиброва.

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Друзья Зиброва пострадали из-за обстрела

Исполнитель опубликовал жуткое видео, где его подруга показывает последствия ракетного удара по дому в Вышгороде. Он рассказал, что семья, которая жила в доме – в больнице.

Друзья, вчера произошла ужасная беда, вражеская ракета упала в жилой дом в Вышгороде. В этом доме, который на видео были наши хорошие друзья. Валя в больнице с осколочными ранениями, Виталик в реанимации, борется за жизнь и конечности,

– поделился Павел Зибров.

Видео из разрушенного дома в Вышгороде (осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Музыкант вспомнил, что его друзья уже пережили блокаду в начале войны, а теперь борются за жизнь. Он добавил, что часть средств с концерта в Карловых Варах и Праге пойдут на помощь. Но попросил и поклонников о помощи.

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Что известно об обстреле Вышгорода

Очередной массированный удар по Украине произошел 23 ноября. Под обстрелами находился не только Киев, но и область. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Вышгороде.

В настоящее время было известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди пострадавших – 5 детей.

Анатолий Анатолич рассказал, что этот дом – в 7 минутах ходьбы от его дома. К счастью, в день ракетного удара он был во Франции.