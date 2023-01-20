"Впав у немилість": Влад Яма заблокував Дьоміна та його сина в інстаграмі

Слава Дьомін розповів, що його заблокував у соціальних мережах танцівник Влад Яма. Для ведучого такий вчинок був несподіванкою.

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що його в соціальних мережах заблокував танцівник Влад Яма, якого нещодавно розкритикували за фото. Він поділився, що це для нього було "неочікуваним".

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Влад Яма заблокував Дьоміна

Слава Дьомін розповів, що спілкувався з Владом влітку, коли брав у нього інтерв'ю. Після цієї розмови танцівника розкритикували через те, що він залишається у США.

Востаннє ми з ним спілкувалися ще влітку і нічого не передвіщало біди. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, за що впав у немилість у Влада, бо його дружина Ліля мене не заблокувала. Можливо, це все через останнє наше інтерв'ю, де Влад сказав, що зараз у США,

– поділився Дьомін.

Ведучий додав, що завжди радий вирішувати конфлікти та спілкуватися. Але хореограф не відповідає на його повідомлення. "Я написав Ямі особисто, але відповіді не отримав. Владе, я не розумію, чому ти мене заблокував, але справді образа велика, тому що заблокований не тільки я, а й мій 12-річний син".

Сварка з Ханумаком

Додамо, що не тільки Влад Яма образився на Славу Дьоміна. Ведучий також мав конфлікт з гумористом та актором Русланом Ханумаком. Тиждень тому в мережі обговорювали розлучення Ханумака з блогеркою Аліною Шаманською. У відео з тарологинею Хомутовською Дьомін вирішив "визначити" на картах, чи зраджував Руслан Ханумак колишню дружину.

Це обурило гумориста, тому він у відео звернувся до Слави та назвав його програму "дном". У коментарях Дьомін йому відповів. Він поділився, що не знайомий з Русланом особисто, бо тоді б обговорив це з ним. Дьомін додав, що не несе відповідальності за це відео, а люди самі вирішують, чому вірити.