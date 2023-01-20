Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что его в социальных сетях заблокировал танцовщик Влад Яма, которого недавно раскритиковали за фото. Он поделился, что это для него было "неожиданным".

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Влад Яма заблокировал Демина

Слава Демин рассказал, что общался с Владом летом, когда брал у него интервью. После этого разговора танцовщика раскритиковали из-за того, что он остается в США.

В последний раз мы с ним общались еще летом и ничего не предвещало беды. Честно говоря, я так и не понял, за что упал в немилость у Влада, потому что его жена Лиля меня не заблокировала. Возможно, это все из-за последнего нашего интервью, где Влад сказал, что сейчас в США,

– поделился Демин.

Ведущий добавил, что всегда рад разрешать конфликты и общаться. Но хореограф не отвечает на его сообщение. "Я написал Яме лично, но ответа не получил. Влад, я не понимаю, почему ты меня заблокировал, но действительно обида велика, потому что заблокирован не только я, но и мой 12-летний сын".

Ссора с Ханумаком

Добавим, что не только Влад Яма обиделся на Славу Демина. У ведущего также был конфликт с юмористом и актером Русланом Ханумаком. Неделю назад в сети обсуждали развод Ханумака с блоггером Алиной Шаманской. В видео с тарологиней Хомутовской Демин решил "определить" на картах, предал ли Руслан Ханумак бывшую жену.

Это возмутило юмориста, потому он в видео обратился к Славе и назвал его программу "дном". В комментариях Демин ему ответил. Он поделился, что не знаком с Русланом лично, потому что тогда обсудил бы это с ним. Демин добавил, что не несет ответственности за это видео, а люди сами решают, чему верить.