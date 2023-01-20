Українська співачка Надя Дорофєєва місяць тому випустила пісню "Щоб не було", яку записала з бойфрендом Михайлом Кацуріним. Днями вона похизувалась, що трек набрав близько 5 мільйонів переглядів на ютубі.

Дивіться також Тіна Кароль розсекретила вагу та розповіла про схуднення: "Вперше кажу відкрито"

Як Дорофєєва писала пісню з Кацуріним

З цієї нагоди зірка показала архівні відео, на яких процес створення пісні. Серед цих роликів є відео з Мішею Кацуріним. Пара працювала над треком разом, у домашній атмосфері.

Схоже, що робота над композицією відбувалась у помешканні, де зараз проживає зіркова пара. Там облаштована і міністудія.

5 000 000 "Щоб не було". Мрію, щоб мої треки хоч трошки були розрадою у такі складні часи,

– поділилась артистка.

Як Дорофєєва створювала пісню: відео

Зауважимо, дуетна пісня "Щоб не було" викликала обговорення в мережі. Артистці та її коханому дорікали в неповазі до Дантеса та його дівчини, писали про те, що не бачать хімії, й що Надя і Михайло один одному не підходять.

Надя Дорофєєва відреагувала як на хейт, так і на позитивні коментарі – похвалилась тим, як трек злетів на стримінгових сервісах. "Наш трек займає 1 місце в трендах ютубу, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топчартах Apple Music".

Трек обговорила й колишня дружина Михайла Кацуріна Даша. Вона поділилась, що не буде коментувати відео, однак про пісню поспілкувалась з терапевтом та подругами.