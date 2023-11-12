У річницю звільнення Херсону: Влад Яма опублікував неоднозначне відео, де показав, як танцює

11 листопада 2022 року ЗСУ успішно звільнили Херсон від російської окупації. Тож цьогоріч українські знаменитості зі щемом згадували про цей важливий день. На зв'язок з фанами вийшов і Влад Яма, який з початком повномасштабного вторгнення перебрався до США.

Він спантеличив шанувальників своїм відео, адже не згадав про звільнення міста. Натомість показав, як танцює. Водночас хореограф наголосив, що у всіх все буде добре.

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Влад Яма звернувся до фанів

Він поділився відео, де продемонстрував танцювальні рухи під пісню No stress. До того ж танцівник виставив ще два фото і закликав шанувальників не хвилюватися, адже, за його словами, все у всіх буде гаразд.

Все буде добре в кожного з нас,

– зазначив хореограф.

Водночас невідомо, що саме він мав на увазі, й чи пов'язані ці слова з річницею звільнення Херсону.

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