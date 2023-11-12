Он удивил поклонников своим видео, ведь не упомянул об освобождении города. Зато показал, как танцует. В то же время хореограф подчеркнул, что у всех все будет хорошо.
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Влад Яма обратился к фанам
Он поделился видео, где продемонстрировал танцевальные движения под песню No stress. К тому же танцор выставил еще два фото и призвал поклонников не волноваться, ведь, по его словам, все у всех будет хорошо.
Все будет хорошо у каждого из нас,
– отметил хореограф.
В то же время неизвестно, что именно он имел в виду, и связаны ли эти слова с годовщиной освобождения Херсона.
Влад Яма опубликовал неоднозначное видео с танцами / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Где сейчас Влад Яма: главное
- На фоне полномасштабного вторжения танцовщик неожиданно уехал из Украины. Обстоятельства его выезда остаются неизвестными, хотя сам артист утверждает, что успел покинуть страну до закрытия ее границ.
- Знаменитый танцор, который нашел убежище в США, вместе с женой Лилианой и сыном Леоном живут в Майами.
- За границей Влад устроился на работу. С 16 февраля он работает хореографом в танцевальной студии. Кроме того, танцор занимается благотворительными мероприятиями в поддержку Украины. В частности, недавно он вместе с Анатолием Анатоличем встретился на благотворительном мероприятии – форум BigMoney University.