Він спантеличив шанувальників своїм відео, адже не згадав про звільнення міста. Натомість показав, як танцює. Водночас хореограф наголосив, що у всіх все буде добре.
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Влад Яма звернувся до фанів
Він поділився відео, де продемонстрував танцювальні рухи під пісню No stress. До того ж танцівник виставив ще два фото і закликав шанувальників не хвилюватися, адже, за його словами, все у всіх буде гаразд.
Все буде добре в кожного з нас,
– зазначив хореограф.
Водночас невідомо, що саме він мав на увазі, й чи пов'язані ці слова з річницею звільнення Херсону.
Влад Яма опублікував неоднозначне відео з танців / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Де зараз Влад Яма: головне
- На тлі повномасштабного вторгнення танцівник несподівано поїхав з України. Обставини його виїзду залишаються невідомими, хоча сам артист стверджує, що встиг покинути країну до закриття її кордонів.
- Знаменитий танцюрист, який знайшов притулок у США, разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном живуть у Маямі.
- За кордоном Влад влаштувався на роботу. З 16 лютого він працює хореографом у танцювальній студії. Крім того, танцівник займається благодійними заходами на підтримку України. Зокрема, нещодавно він разом з Анатолієм Анатолічем зустрівся на благодійному заході – форум BigMoney University.