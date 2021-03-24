Відомий хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма нещодавно повернувся з Маямі. Він вирішив прогулятися з коханою і оприлюднив селфі з Київського моря.

Влад та Ліліана чудово провели час в Маямі. Тепер подружжя повертається до звичного ритму життя в Києві, проте не забуває приділяти час один одному. Днями вони вдвох влаштували атмосферну прогулянку.

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Нове фото Влада Ями з дружиною

Закохані відправилися до Київського моря, щоб насолодитися неймовірно красивим заходом сонця. Влад та Ліліана вирішила зафіксувати цей дивовижний момент і зробили селфі.

Танцівник постав перед камерою в білій куртці та сірій шапці, а його кохана – в блакитній куртці та чорній шапці. В руках вона тримала чашку з гарячим напоєм, який зігрівав у холодну погоду.

"Я – людина досить приземлена. Звик думати, прораховувати кроки у кудись бігти. В танцювальному залі, звісно, все по-іншому. Але в звичайному житті частіше думаю про щось конкретне", – зазначив Яма.

І тільки завдяки моїй коханій Ліліані навчився помічати красу навколо. Наприклад, заходи сонця. Після нещодавнього "маямського" вчора ми випробували наш, рідний – весняний зі снігом. Кайф!

– написав хореограф у публікації.

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