Влад Яма показав архівне фото з однією бровою та зачіскою
Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма поділився з прихильниками архівним фото. Танцівник показав, як виглядав раніше з зачіскою та однією бровою.
Джерело:інстаграм Влада Ями
В інстаграм-сторіз Влад Яма оприлюднив допис, який зробив ще 3 роки тому. Тоді танцівник наважився поділитися з багатотисячною аудиторією прихильників архівним фото.
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Архівне фото Влада Ями
Артист опублікував світлину, на якій позує в коричневому піджаку, білій сорочці та краватці. Проте найбільше увагу шанувальників привернула зачіска Влада.
Хореограф показав, як виглядав з розкішною шевелюрою. Також користувачі мережі акцентували увагу на густих бровах, що зрослися в одну.
"Я не соромлюся свого минулого", – написав Влад в інстаграм-сторіз.
У коментарях підписники Ями тоді зазначали, що дуже незвично бачити його в такому образі.
- "Дивно бачити Влада з Волоссям".
- "Ця монобрівонька просто прекрасна".
- "Волосся є!"
- "Ще з волоссям!"
- "Ого, у вас було волосся?"
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