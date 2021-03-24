Известный хореограф, судья проекту "Танцы со звездами" Влад Яма недавно вернулся из Майами. Он решил прогуляться с любимым и обнародовал селфи с Киевского моря.

Влад и Лилиана прекрасно провели время в Майами. Теперь супруги возвращаются к привычному ритму жизни в Киеве, однако не забывает уделять время друг другу. На днях они вдвоем устроили атмосферную прогулку.

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Новое фото Влада Ямы с женой

Влюбленные отправились к Киевскому морю, чтобы насладиться невероятно красивым закатом солнца. Влад и Лилиана решила зафиксировать этот удивительный момент и сделали селфи.

Танцовщик предстал перед камерой в белой куртке и серой шапке, а его возлюбленная – в голубой куртке и черной шапке. В руках она держала чашку с горячим напитком, который согревал в холодную погоду.

"Я – человек достаточно приземленный. Привык думать, просчитывать шаги в куда бежать. В танцевальном зале, конечно, все по-другому. Но в обычной жизни чаще думаю о чем-то конкретном", – отметил Яма.

И только благодаря моей любимой Лилиане научился замечать красоту вокруг. Например, закаты. После недавнего "майамского" вчера мы испробовали наш, родной – весенний со снегом. Кайф!

– написал хореограф в публикации.

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