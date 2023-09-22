Влад Яма, який втік із України, показав рідкісне весільне фото з дружиною: кумедний кадр

Танцівник Влад Яма, який з початком повномасштабної війни виїхав з України, відзначив річницю шлюбу з дружиною Ліліаною. Пара разом вже 9 років. У святковий день Яма показав щасливе фото з дня весілля.

На світлині хореограф кумедно позував після розпису з Ліліаною. Він виглядав щасливим біля своєї дружини.

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Яма показав весільне фото

Молодята на весіллі посміхалися. Влад навіть зробив спеціальний жест, щоб показати свій успіх – що одружився з Ліліаною.

"9 років офіційного щастя", – підписав кадр Яма.



Влад Яма з дружиною у день свого весілля / Фото з його інстаграму

На фото танцівник позував у бежевому костюмі з білою краваткою. Його дружина одягнула обтислу сукню, розшиту камінням. Її обличчя було прикрите ніжною прозорою фатою.

У коментарях зіркові колеги та шанувальники долучилися до вітань. Зокрема, комік Олександр Еллерт пожартував про весілля Ями: "То ось де би був всі 9 років".

Що відомо про стосунки пари

Влад Яма та Ліліана Кудлай познайомилися у столичному клубі та одразу сподобалися один одному. Хореограв пригадував, що вони танцювали до самого ранку.



Влад Яма з дружиною Ліліаною / Фото з його інстаграму

Зустрічалися вони два роки, а потім розлучилися. Проте вже за два місяці Яма повернув Ліліану. За 5 років стосунки вони одружилися. Ще через рік у пари народився син Леон.

Де зараз Влад Яма