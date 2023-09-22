На світлині хореограф кумедно позував після розпису з Ліліаною. Він виглядав щасливим біля своєї дружини.
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Яма показав весільне фото
Молодята на весіллі посміхалися. Влад навіть зробив спеціальний жест, щоб показати свій успіх – що одружився з Ліліаною.
"9 років офіційного щастя", – підписав кадр Яма.
Влад Яма з дружиною у день свого весілля / Фото з його інстаграму
На фото танцівник позував у бежевому костюмі з білою краваткою. Його дружина одягнула обтислу сукню, розшиту камінням. Її обличчя було прикрите ніжною прозорою фатою.
У коментарях зіркові колеги та шанувальники долучилися до вітань. Зокрема, комік Олександр Еллерт пожартував про весілля Ями: "То ось де би був всі 9 років".
Що відомо про стосунки пари
Влад Яма та Ліліана Кудлай познайомилися у столичному клубі та одразу сподобалися один одному. Хореограв пригадував, що вони танцювали до самого ранку.
Влад Яма з дружиною Ліліаною / Фото з його інстаграму
Зустрічалися вони два роки, а потім розлучилися. Проте вже за два місяці Яма повернув Ліліану. За 5 років стосунки вони одружилися. Ще через рік у пари народився син Леон.
Де зараз Влад Яма
- На початку повномасштабної війни Влад Яма втік до США. Танцівник заявив, нібито встиг виїхати 24 лютого до закриття кордонів, проте багато українців вважають, що це було незаконно, адже їх закрили вже о 5 ранку.
- Крім того, артист регулярно отримує критику на свою адресу – дехто називає його боягузом, який не хоче захищати свою країну. Танцівник також часто потрапляє у скандали через свої висловлювання.
- Влад каже, що в Америці займається проведенням благодійних майстер-класів. В його інстаграмі часто можна побачити різні заходи. Проте разом з цим Яма встигає і відпочивати на вечірка.
- Додамо, що з 16 лютого Влад влаштувався на роботу в США. Тепер він працює хореографом у танцювальній студії Маямі.