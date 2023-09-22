На фото хореограф смешно позировал после росписи с Лилианой. Он выглядел счастливым у своей жены.

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Яма показал свадебное фото

Молодожены на свадьбе улыбались. Влад даже сделал специальный жест, чтобы показать свой успех – женился на Лилиане.

"9 лет официального счастья", – подписал кадр Яма.



Влад Яма с женой в день своей свадьбы / Фото из его инстаграммы

На фото танцовщик позировал в бежевом костюме с белым галстуком. Его жена надела олягающее платье, расшитое камнями. Ее лицо было прикрыто нежной прозрачной фатой.

В комментариях звездные коллеги и поклонники приобщились к поздравлениям. В частности, комик Александр Эллерт пошутил о свадьбе Ямы: "Так вот где бы был все 9 лет".

Что известно об отношениях пары

Влад Яма и Лилиана Кудлай познакомились в столичном клубе и сразу понравились друг другу. Хореограв вспоминал, что они танцевали до самого утра.



Влад Яма с женой Лилианой / Фото с его инстаграммы

Встречались они два года, а потом развелись. Однако уже через два месяца Яма вернул Лилиану. За 5 лет отношения они поженились. Еще через год у пары родился сын Леон.

Где сейчас Влад Яма