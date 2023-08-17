Хореограф напередодні вторгнення був у Мексиці. Тепер Влад показав архівне фото, зроблене за місяць до початку вторгнення.
Цікаво Його немає, – Боржемська зізналася, чи спілкувався В’ячеслав Узелков з дітьми після 24 лютого
На фото Влад Яма зображений під час відпочинку у місті Тулум в одному з відомих готелів. До допису він додав свої міркування про те, як все змінилося від початку повномасштабної війни.
Крутив галерею телефона (як своє життя) і вкотре переконався, наскільки все змінилося від 24.02.22. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, усмішка, погляд… Але вірю, що добро переможе, інакше… А зараз – новий стан, плани і думки… Фото від 3.01.2022,
– заявив Яма.
Влад Яма в Тулумі напередодні війни / Фото з її інстаграму
Проте цим дописом танцівник лише розгнівав українців. Підписники в коментарях знову розкритикували Влада Яму:
- "Пост має вигляд як виправдання себе".
- "А я крутила стрічку Instagram, і тепер намагаюсь зрозуміти, чому підписана на цього мандрівника у шляпі".
- "Головне після перемоги не дати вам, сц*кунам, повернутися".
- "А що змінилось? Меньше проектів стало? Так й після перемоги в тебе їх не буде, бо дуже токсичний".
- "Сцикун, брехло! Дікусар – чоловік, а ти – сцикун".
Втім, серед підписників Ями знайшлися й ті, хто подякував танцівнику за допомогу:
- "Все буде добре!"
- "Дякую, що нагадали".
- "Допомогайте нашій країні та нашим воїнам боротися з цією нечистю (я раніше бачила, що ви допомогли хлопцю з протезом, – дякуємо)".
Напередодні війни дружина Ями – Лілія – теж показувала фото з Мексики. Тоді вона прогулялася містом з сином та чоловіком.
Влад Яма з дружиною в Тулумі / Фото з її інстаграму
До слова, нещодавно хореограф відповідав на хейтерські коментарі та вперше заявив, що йому регулярно буває соромно за втечу за кордон, однак повертатися в Україну він не поспішає.