Чоловік б'є та вживає кокаїн: ЗМІ повідомили про проблеми у сім'ї зрадниці Регіни Тодоренко

Зрадниця Регіна Тодоренко, яка залишилася жити в Росії після повномасштабного вторгнення, зараз переживає проблеми в сім'ї. Рідні артистки розповіли ЗМІ, що її чоловік Влад Топалов підсів на наркотики та б'є Тодоренко.

Подружжя останнім часом дуже часто свариться. Про кризу в стосунках Регіни Тодоренко та Влада Топалова повідомили їхні близькі.

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Чоловік б'є Тодоренко та вживає кокаїн

Артистка-зрадниця одружена з російським співаком, колишнім учасником гурту SMASH Владом Топаловим. Виявляється, подружжя має серйозні проблеми.

За словами близьких, пара часто свариться через відсутність грошей. У шлюбі зараз заробляє лише Тодоренко. Ба більше – Топалов на тлі кризи повернувся до наркотиків.

Ще на початку 2000-х Влад Топалов мав проблеми з наркотичними речовинами. Раніше він зізнався, що саме його залежність вплинула на розпад гурту SMASH. Зараз співак вживає кокаїн.

Також джерело з оточення зіркового подружжя розповіло, що артист б'є Тодоренко.

Додамо, що днями пара відсвяткувала 5 річницю шлюбу. Регіна Тодоренко написала допис в інстаграмі, у якому зазначила, що пишається чоловіком, який має "тернистий і непростий шлях".



Влад Топалов з Регіною Тодоренко / Фото з її інстаграму

Цікаво й те, що батько Влада невдоволений стилем життя сина і у всьому звинувачує Тодоренко. Раніше він обіцяв йому спадок, але тепер погрожує позбавити Топалова та його дітей усього.

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