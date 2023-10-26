Муж бьет и употребляет кокаин: СМИ сообщили о проблемах в семье предательницы Регины Тодоренко

Предательница Регина Тодоренко, оставшаяся жить в России после полномасштабного вторжения, сейчас испытывает проблемы в семье. Родные артистки рассказали, что ее муж Влад Топалов подсел на наркотики и бьет Тодоренко.

Супруги в последнее время очень часто ссорятся. О кризисе в отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова сообщили их близкие.

Интересно Продалась за кровавые рубли: Таисия Повалий получила российское гражданство

Муж бьет Тодоренко и употребляет кокаин

Артистка-предательница замужем за российским певцом, бывшим участником группы SMASH Владом Топаловым. Оказывается, у супругов есть серьезные проблемы.

По словам близких, пара часто ссорится из-за отсутствия денег. В браке сейчас зарабатывает только Тодоренко. Более того – Топалов на фоне кризиса вернулся к наркотикам.

Еще в начале 2000-х Влад Топалов испытывал проблемы с наркотическими веществами. Ранее он признался, что именно его зависимость повлияла на распад группы SMASH. Сейчас певец употребляет кокаин.

Также источник из окружения звездных супругов рассказал, что артист бьет Тодоренко.

Добавим, что на днях пара отпраздновала 5-ю годовщину брака. Регина Тодоренко написала сообщение в инстаграмме, в котором отметила, что гордится мужчиной, имеющим "тернистый и непростой путь".



Влад Топалов с Региной Тодоренко / Фото с ее инстаграммы

Интересно и то, что отец Влада недоволен стилем жизни сына и во всем винит Тодоренко. Ранее он обещал ему наследство, но теперь угрожает лишить Топалова и его детей всего.

Почему Регину Тодоренко называют предательницей