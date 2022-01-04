Військові мають на кого покластися, – Оксана Муха про гастролі за кордоном і допомогу воїнам

Українська співачка Оксана Муха часто виступає за кордоном. Головна мета цих поїздок – допомога пораненим військовим, які захищали Україну на Донбасі. Артистка зізналася, що дуже добре пам'ятає свій перший приїзд.

Оксана Муха пригадала, що перший концерт за кордоном мала на День Незалежності в Чикаго. Тоді вона їздила в США разом із друзями – піаністом Юрієм Романівом, скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлею, гуртом "Патриція".

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"Ми були там 3 дні. Пам'ятаю, приїхали пізно в четвер та о 9 ранку п'ятниці вже підіймали український прапор. То був жах для організму та водночас незвичайні емоції та відчуття", – поділилася артистка.

За кордоном мешкає діаспора, яка спрагла за рідним. Для людей, які живуть там, важливе спілкування, важливо почути ті пісні, які ніколи не транслюють по радіо.

Допомога військовим

Розмова з Оксаною Мухою записана у межах проєкту "Інтерв'ю24"

Та головна мета цих поїздок – можливість відновити здоров'я нашим воїнам разом із фондом Revived Soldiers Ukraine. Для Оксани це дуже непросто, адже інший континент, зміна дня і ночі.

Ми не встигаємо спати, оскільки щодня виступаємо в різних містах, а вночі постійно в дорозі. Такі концерти – для витривалих людей. Зізнаюся, для мене вони складні,

– сказала Муха.

Однак мета, яку зірка ставить перед собою, підбадьорює її. Вона знає, для чого робить це. Коли виступає перед воїнами, бачить їхні проблеми, прагне допомогти.

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Фонд вже відкрив приватний реабілітаційний центр в Ірпені. Тепер не треба платити за оренду і можна вкладати кошти в кращі апарати, запрошувати ще більше і кращих лікарів, вчасно виплачувати їм зарплату. А на найскладніші операції перевозити військових в США.

"Хотілося б, щоб про існування Next Step Ukraine знали якомога більше людей. Військові мають на кого покластися, вони завжди будуть почуті. Засновниця та президентка фонду – Ірина Ващук віддала свій будинок, щоб під час лікування наші хлопці мали де проживати. Це абсолютно безплатно. У будинку є кухарка, прибиральниці. Іра перелаштувала будинок так, щоб наші воїни могли підійматися на візках. Перший поверх для них. Також придбали 2 квартири, де мешкають військові", – поділилася виконавиця.

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться відео онлайн