Оксана Муха вспомнила, что первый концерт за рубежом у нее был на День Независимости в Чикаго. Тогда она ездила в США вместе с друзьями – пианистом Юрием Романивым, скрипачом Александром Божиком и его супругой Юлей, группой "Патриция".
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"Мы были там 3 дня. Помню, приехали поздно в четверг и в 9 утра пятницы уже поднимали украинский флаг. Это был ужас для организма и одновременно необычные эмоции и ощущения", – поделилась артистка.
За границей живет диаспора, которая соскучилась за родным. Для людей, живущих там, важно общение, важно услышать песни, которые никогда не транслируют по радио.
Помощь военным
Но главная цель этих поездок – возможность восстановить здоровье нашим воинам вместе с фондом Revived Soldiers Ukraine. Для Оксаны это очень непросто, ведь другой континент, смена дня и ночи.
Мы не успеваем спать, поскольку каждый день выступаем в разных городах, а ночью постоянно в пути. Такие концерты – для выносливых людей. Признаюсь, для меня они сложные,
– сказала Муха.
Однако цель, которую звезда ставит перед собой, подбадривает ее. Она знает, зачем делает это. Когда выступает перед воинами, видит их проблемы, стремится помочь.
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Фонд открыл частный реабилитационный центр в Ирпене. Теперь не нужно платить за аренду и можно вкладывать средства в лучшие аппараты, приглашать еще больше и лучших врачей, своевременно выплачивать им зарплату. А на сложнейшие операции перевозить военных в США.
"Хотелось бы, чтобы о существовании Next Step Ukraine знали как можно больше людей. Военным есть на кого положиться, их всегда услышат. Учредительница и президент фонда – Ирина Ващук отдала свой дом, чтобы во время лечения нашим ребятам было где проживать. Это абсолютно бесплатно. В доме есть кухарка, уборщицы. Ира перестроила дом так, чтобы наши воины могли подниматься на колясках. Первый этаж для них. Также приобрели 2 квартиры, где живут военные", – поделилась исполнительница.
Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите видео онлайн