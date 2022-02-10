Виявилася дещо важчою й ширшою, – Олена Зеленська розповіла, як худла після народження доньки

Перша леді України завжди й всюди говорить про важливість здорового харчування, тож нарешті розповіла, як сама до цього прийшла. Виявляється, Олена Зеленська почала їсти правильно, коли худла після перших пологів.

Дружина президента Олена Зеленська зізналась 1,7-міьйонній аудиторії у своїй неідеальності. Вона повідала, що здорове харчування, яке намагається привити українцям, з'явилося в її житті лише 16 років тому. Довгий час перша леді теж їла бутерброди з маслом, ковбасою і запивала солодким чаєм, але після появи доньки зав'язала зі шкідливими стравами.

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Як Олена Зеленська худла після народження доньки

Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше,

– розпочала перша леді.

Тоді, 2004 року, зайві кілограми вона зганяла в залі, але й далі їла все, чого хотілося. Не дивно, що за рік тренувань Зеленська залишилася при тій же вазі. Схуднути їй допоміг консультант, який призначив жорстку дієту – 5-разове харчування маленькими порціями. Так, після "трьох місяців муштри" вона побачила на вагах мінус 10.

Зараз вона п'є по півтора літра води щодня, не поєднує м'ясо й рибу ні з чим, крім овочів, картоплю та каші теж їсть лише з овочами. Іноді перша леді дозволяє собі солоденьке, солоненьке і навіть фастфуд, але обов'язково зганяє наїджене в залі.

Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує. Уже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями,

– похвалилась Зеленська.

"Тепер ви знаєте про мене все. Зовсім не ідеальна, роблю помилки, намагаюся вчасно виправляти", – завершила перша леді.

Олена Зеленська про схуднення після пологів / Фото з інстаграму першої леді України

Як худли зіркові матусі

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос після народження повернулась у форму завдяки правильному харчуванню, тренуванням, масажам і дихальним практикам.

після народження повернулась у форму завдяки правильному харчуванню, тренуванням, масажам і дихальним практикам. Перший місяць після пологів співачка MamaRika "постійно хотіла жерти", але взяла за правило їсти солодке тільки в першій половині дня. Зранку вона робила масажі сухою щіткою і носила бандаж.

"постійно хотіла жерти", але взяла за правило їсти солодке тільки в першій половині дня. Зранку вона робила масажі сухою щіткою і носила бандаж. Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун повернулась в ідеальну форму, виключивши з раціону солодке, борошняне, жирне та відновивши тренування у залі.

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Як і більшість з нас, прийшла до здорового харчування не одразу, про що зараз шкодую. Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало з задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося. Минув рік. Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми – ні.

Звернулася до консультанта зі схуднення. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою. Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах!

За ці три місяці я навчилася пити по півтора літра води щодня, і ця корисна звичка залишилась у мене дотепер. Але це не єдиний результат. На жаль, втративши зайві кілограми, разом з ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка: "Що занадто – то не здраво".

Нарешті я усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано. Має бути спорт. Має бути раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне, розумне.

Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує. Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м'яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями.

Авжеж, іноді хочеться солоденького, іноді – солоненького або взагалі фастфуду! Коли дуже хочеться – дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати в залі й зробити менш калорійний раціон.

Мої правила: не поєдную м'ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо хочу кашу або картоплю – з овочами. Не люблю рибу. Але один-два рази на тиждень обов'язково їм.

Як моя донька практикує здорове харчування – і це справжня робота. Син, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, має менше наших застарілих смакових звичок. Як і майже всі діти, любить шоколад, може з'їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток.

Коли я говорю, що всі ми маємо шкідливі харчові звички, я знаю, про що кажу, бо говорю й про себе. Пам'ятаєте, у дитинстві: солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою? Не здорово. Обов'язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади. Іноді можна собі дозволити, але не щодня, не постійно, не тільки це.

Тож тепер ви знаєте про мене все. Зовсім не ідеальна, роблю помилки, намагаюся вчасно виправляти.