На захід перша леді України прийшла з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал. Для конференції вона обрала стильний casual-образ синього кольору – класичний костюм з штанами-кльош та подовженим жакетом, а також білу футболку під низ. Її образ завершували білі кросівки, які вона часто взуває на офіційні події.

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Перша леді України на конференція Дії / Скриншот з відео



Олена Зеленська на конференція Дії / Скриншот з відео

Олена Зеленська про Дію

Жінка зізналась, що вона, як і мільйони її співгромадян, користується Дією. Вона пишається, що саме в Україні був створений і працює такий "крутий продукт".

Це не просто сервіс, це дійсно крок у майбутнє, і цим не можна не пишатися, це не може не подобатися. І мені подобається іноваторство, мені подобається зручність, мені подобається сама назва. Вона дійсно влучна, тому що завдяки дії наші співгромадяни отримали свободу дій. Там, де раніше були нудні черги, дні очікування, візити до інстанцій, купа втраченого часу,

– наголосила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що найголовнішим у застосунку вважає можливість користуватись державними послугами в один клік. На її думку, це крок до суспільства рівних можливостей, де комфортно кожному:

"Це те, що ми прагнемо, де називаємо державою без бар'єрів. Де немає упереджень та гендерних та вікових обмежень, обмежень за станом здоров'я. Зараз ми впроваджуємо безбар'єрність на усіх рівнях: від будування пандусів до доступу до робочих місць. І дійсно необхідно, щоб безбар'єрність втілювалась і на цифровому рівні".



Олена Зеленська у синьому костюмі / Скриншот з відео

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Дія Безбар'єрність

Перша леді згадала про розділ Дії "Бізнес без бар'єрів", який було запущено раніше. Тепер же вона оголосила про запуск ще одного спеціального розділу Дія. Безбар'єрність, який запустять у березні 2022 року. Його готує команда Мінцифри, ГО "Безбар'єрність" за підтримки Програми ООН.

Ми б дуже хотіли, щоб Дія. Безбар'єрність стала містком, пандусом між офлайн і онлайн-державними послугами для тих, хто цього особливо потребує. Так Дія стане ще дієвішою,

– наголосила Зеленська.



Олена Зеленська презентувала розділ Дія. Безбар'єрність / Скриншот з відео

Покликання розділу – спростити комунікацію держави з літніми людьми, людьми з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких держпослуги не завжди були зручними, дружніми.

У ньому користувачі зможуть дізнатись: