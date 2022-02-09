Колишня солістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос часто бере участь у модних зйомках й демонструє струнку фігуру. Вона зізналась, як змогла повернутися до форми після двох пологів.

До теми Пошкодую, що не зробила більшими, – Анна Трінчер засумнівалась у своєму розмірі грудей

Як Санта Дімопулос повернулась у форму після пологів

Співачка розсекретила, що зверталась до традиційних методів скинення зайвих кілограмів:

правильне харчування,

тренування,

масажі,

дихальні практики.

Водночас знаменитість зізналась, що так і не змогла повернути свою форму після того, як стала мамою у 31 рік.

Але після другої вагітності тіло до кінця не повернулася у ту форму, яка була до. Тому не треба надто розслаблятися під час вагітності, особливо після 30,

– поділилася артистка.



Як Санта Дімопулос повернулась у форму / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки приходять у форму після пологів