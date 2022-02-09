Колишня солістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос часто бере участь у модних зйомках й демонструє струнку фігуру. Вона зізналась, як змогла повернутися до форми після двох пологів.
До теми Пошкодую, що не зробила більшими, – Анна Трінчер засумнівалась у своєму розмірі грудей
Як Санта Дімопулос повернулась у форму після пологів
Співачка розсекретила, що зверталась до традиційних методів скинення зайвих кілограмів:
- правильне харчування,
- тренування,
- масажі,
- дихальні практики.
Водночас знаменитість зізналась, що так і не змогла повернути свою форму після того, як стала мамою у 31 рік.
Але після другої вагітності тіло до кінця не повернулася у ту форму, яка була до. Тому не треба надто розслаблятися під час вагітності, особливо після 30,
– поділилася артистка.
Як Санта Дімопулос повернулась у форму / Фото з інстаграм-сторіз
Як зірки приходять у форму після пологів
- Дружина Максима Михайлюка повернула "модельну форму" завдяки спорту, масажам та правильному харчуванню. Зі свого раціону вона виключила солодке, борошняне, жирне, смажене.
- Даша Квіткова так само прибрала з раціону борошняне, смажене та солодке, а також носила бандаж у перші тижні після пологів.
- MamaRika повернулась у форму завдяки тому, що пила багато води, правильно харчувалась, а також робила ранковий ритуал: сухий масаж щіткою, крем від розтяжок і бандаж.