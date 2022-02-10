Оказалась несколько тяжелее и шире, – Елена Зеленская о похудении после рождения дочери

Первая леди Украины всегда и повсюду говорит о важности здорового питания, и наконец рассказала, как сама к этому пришла. Оказывается, Елена Зеленская начала питаться правильно, когда худела после первых родов.

Жена президента Елена Зеленская призналась 1,7-миллионной аудитории в своей неидеальности. Она рассказала, что здоровое питание, которое пытается привить украинцам, появилось в ее жизни только 16 лет назад. Долгое время первая леди тоже ела бутерброды с маслом, колбасой и запивала сладким чаем, но после появления дочери завязала с вредными блюдами.

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Как Елена Зеленская худела после рождения дочери

После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше,

– начала первая леди.

Тогда, в 2004 году, лишние килограммы она сгоняла в зале, но дальше ела все, чего хотелось. Неудивительно, что за год тренировок Зеленская осталась в том же весе. Похудеть ей помог консультант, который назначил жесткую диету – 5-разовое питание маленькими порциями. Так, после "трех месяцев муштры" она увидела на весах минус 10.

Сейчас она пьет по полтора литра воды каждый день, не совмещает мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей, картофель и каши тоже ест только с овощами. Иногда первая леди позволяет себе сладенькое, соленое и даже фастфуд, но обязательно сгоняет наеденное в зале.

Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками,

– похвасталась Зеленская.

"Теперь вы знаете обо мне все. Совсем не идеальная, совершаю ошибки, пытаюсь вовремя исправлять", – завершила первая леди.

Елена Зеленская о похудении после родов / Фото из инстаграма первой леди Украины

Как худели звездные мамы

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос после родов вернулась в форму благодаря правильному питанию, тренировкам, массажам и дыхательным практикам.

после родов вернулась в форму благодаря правильному питанию, тренировкам, массажам и дыхательным практикам. Первый месяц после родов певица MamaRika "постоянно хотела жрать", но взяла за правило есть сладкое только в первой половине дня. Утром она делала массажи сухой щеткой и носила бандаж.

"постоянно хотела жрать", но взяла за правило есть сладкое только в первой половине дня. Утром она делала массажи сухой щеткой и носила бандаж. Жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун вернулась в идеальную форму, исключив из рациона сладкое, мучное, жирное и возобновив тренировки в зале.

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Как и большинство из нас, пришла к здоровому питанию не сразу, о чем сейчас жалею. После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год. Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет.

Обратилась к консультанту по похудению. Жесткая диета, минимальные порции, 5-разовое питание, планирование рациона на неделю, бесконечная готовка, контейнеры с собой. Три месяца муштры – и я довольна! Минус 10 на весах!

За эти три месяца я научилась пить по полтора литра воды каждый день, и эта полезная привычка осталась у меня до сих пор. Но это не единственный результат. К сожалению, потеряв лишние килограммы, вместе с ними я потеряла еще кое-что. Энергию, тонус, гормональный баланс. Есть замечательная поговорка: "Что слишком – то не здраво".

Наконец-то я осознала, что в жизни все должно быть сбалансировано. Должен быть спорт. Должно быть рациональное питание – без исключения каких-либо продуктов навсегда, полноценное, разумное.

Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками.

Конечно, иногда хочется сладенького, иногда – солененького или вообще фастфуда! Когда очень хочется – позволяю себе, но знаю, что завтра должна отработать в зале и сделать менее калорийный рацион.

Мои правила: не совмещаю мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если хочу кашу или картошку – с овощами. Не люблю рыбу. Но один-два раза в неделю обязательно ем.

Как моя дочь практикует здоровое питание – это настоящая работа. Сын, который родился, когда мы уже питались сознательно, имеет меньше наших устаревших вкусовых привычек. Как и многие дети, любит шоколад, может съесть кусок пиццы, но это для него не норма, а исключение.

Когда я говорю, что у всех нас есть вредные пищевые привычки, я знаю, о чем говорю, потому что говорю и о себе. Помните, в детстве: сладкий чай с бутербродом с маслом и колбаской? Не здорово. Обязательно отложится на талии. Но вкусно, потому что привычка, потому что воспоминания. Иногда можно себе позволить, но не каждый день, не постоянно, не только это.

Теперь вы знаете обо мне все. Совершенно не идеальная, совершаю ошибки, пытаюсь вовремя исправлять.