Перевівся в іншу частину: Віталій Козловський розсекретив, де тепер служить

Влітку український співак Віталій Козловський пішов служити до українського війська у складі Національної гвардії. Водночас нещодавно він заявив, що переходить в іншу військову частину. Тепер артист назвав, куди саме перевівся.

Він поділився, що раніше воював у Донецькій області, де ледь не загинув. Водночас зараз виконавець служить в частині Києва.

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Віталій Козловський розповів, де зараз служить

Артист наголосив, що з огляду на військову таємницю він не може розповідати багато подробиць. Втім, сказав, що його служба зараз проходить в Києві.

Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба проходить не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва,

– поділився виконавець.

Віталій додав, що рішення про перехід в іншу частину було не його бажанням, а це була ініціатива тих, до кого він зараз перевівся.

Водночас журналіст, у розмові з яким Віталій все це розповів, зауважив, що, ймовірно, артист зараз служить саме в лавах ЗСУ, а не в Національній гвардії: "Ти виставив піксель. Нацгвардія, де ти служив – це оливкова форма. Піксель – це Збройні сили України".



Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака

Віталій Козловський у війську