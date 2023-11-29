Перевівся в іншу частину: Віталій Козловський розсекретив, де тепер служить
Джерело:"Армія FM"
Влітку український співак Віталій Козловський пішов служити до українського війська у складі Національної гвардії. Водночас нещодавно він заявив, що переходить в іншу військову частину. Тепер артист назвав, куди саме перевівся.
Він поділився, що раніше воював у Донецькій області, де ледь не загинув. Водночас зараз виконавець служить в частині Києва.
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Віталій Козловський розповів, де зараз служить
Артист наголосив, що з огляду на військову таємницю він не може розповідати багато подробиць. Втім, сказав, що його служба зараз проходить в Києві.
Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба проходить не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва,
– поділився виконавець.
Віталій додав, що рішення про перехід в іншу частину було не його бажанням, а це була ініціатива тих, до кого він зараз перевівся.
Водночас журналіст, у розмові з яким Віталій все це розповів, зауважив, що, ймовірно, артист зараз служить саме в лавах ЗСУ, а не в Національній гвардії: "Ти виставив піксель. Нацгвардія, де ти служив – це оливкова форма. Піксель – це Збройні сили України".
Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака
Віталій Козловський у війську
- Співака на початку літа призвали до військової служби. Відгукнувшись на мобілізаційну повістку, він вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж" та вже у липні офіційно присягнув на вірність військовим.
- У вересні Віталій пройшов посвяту в артилеристи. Спочатку військові дали йому понюхати гільзу після пострілу, а тоді помастили обличчя порохом. Після того побратими вдарили Козловського гільзою по сідницях.
- У жовтні Віталій Козловський оголосив, що переходить в іншу військову частину.