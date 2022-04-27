Віталій Козловський зізнався, чому прокляв сестру, яка живе в Москві: "Послав куди подалі"

У Віталія Козловського є старша сестра – донька батька від попередніх стосунків. Жінка з сином живе в Москві й підтримує окупаційний режим Путіна. Цілих 10 днів співак намагався достукатися до неї, а тоді "послав куди подалі".

Як і безліч українців, Віталій Козловський через війну розпрощався з рідними з Росії. Він не спілкується зі зведеною сестрою, яка народилася в його батька до шлюбу з матір'ю.

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Чому Козловський прокляв сестру з Росії

Я з ними сьогодні не спілкуюся. Перші 10 днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох взагалі прокляв і послав куди подалі,

– емоційно заявив Віталій Козловський.

"Мені кажуть, що так же не можна, ти ж собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому й вбивають усіх? Коли це говорю, мене аж трусить, не можу себе стримувати. І не час себе стримувати. Говорю сьогодні так, як відчуваю і бачу", – додав артист.

Він переконаний, що його батьку, який помер 15 серпня 2021 року, було б нелегко пережити війну. Він би постійно конфліктував з донькою, мізки якої промиті пропагандою.

"Думаю, татові сьогодні було б надзвичайно складно жити з його чесним ставленням до життя. Несправедливість його просто вбивала б. Думаю, він би це все просто не пережив", – поділився артист.

Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака

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