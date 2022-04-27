Как и множество украинцев, Виталий Козловский из-за войны распрощался с родными из России. Он не общается со сводной сестрой, родившейся у его отца до брака с матерью.

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Почему Козловский проклял сестру из России

Я с ними сегодня не общаюсь. Первые 10 дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих вообще проклял и послал куда подальше,

– эмоционально заявил Виталий Козловский.

"Мне говорят, что так же нельзя, ты же себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех? Когда это говорю, меня трясет, не могу себя сдерживать. И не время себя сдерживать. Говорю сегодня так, как чувствую и вижу", – добавил артист.

Он убежден, что его отцу, умершему 15 августа 2021 года, было бы нелегко пережить войну. Он бы постоянно конфликтовал с дочерью, мозги которой промыты пропагандой.

"Думаю, папе сегодня было бы очень сложно жить с его честным отношением к жизни. Несправедливость его просто убивала бы. Думаю, он бы это все просто не пережил", – поделился артист.

Виталий Козловский с отцом / Фото с инстаграма певца

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