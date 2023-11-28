Нас касетами крили, – Віталій Козловський показав наслідки російських обстрілів на передовій

Віталій Козловський влітку вступив до лав ЗСУ. Днями він показав наслідки після того, як росіяни обстрілювали їхні з побратимами позиції.

За словами артиста, по них випустили близько 40 снарядів. На щастя, всі залишились живі.

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Віталій Козловський показав, як росіяни обстріляли позиції

Співак опублікував відео, де показав осколок від снаряда, яким росіяни "крили" українських військових. Побратим Віталія іронічно зазначив, що вони після закінчення війни зроблять з цього уламку браслет.

Такими осколочками сьогодні нас пиз*ячили. Браслетик після війни зробимо. Ось це викопало дерево, просто під корінь увійшло, і дерево впало. А ті осколки, що в дереві стирчать – не змогли дістати. А ми думаємо, чого це вони ху*рять щільно, а вони нас касетами крили,

– сказав побратим Козловського.

, ймовірно, що це відео зняли ще влітку або на початку осені, оскільки на вулиці все було зелене і військові були одягнені в футболки.

Віталій Козловський показав, як росіяни обстріляли українські позиції / Відео з інстаграм-сторіс

Віталій Козловський в ЗСУ