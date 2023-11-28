Нас касетами крили, – Віталій Козловський показав наслідки російських обстрілів на передовій
Джерело:Віталій Козловський
Віталій Козловський влітку вступив до лав ЗСУ. Днями він показав наслідки після того, як росіяни обстрілювали їхні з побратимами позиції.
За словами артиста, по них випустили близько 40 снарядів. На щастя, всі залишились живі.
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Віталій Козловський показав, як росіяни обстріляли позиції
Співак опублікував відео, де показав осколок від снаряда, яким росіяни "крили" українських військових. Побратим Віталія іронічно зазначив, що вони після закінчення війни зроблять з цього уламку браслет.
Такими осколочками сьогодні нас пиз*ячили. Браслетик після війни зробимо. Ось це викопало дерево, просто під корінь увійшло, і дерево впало. А ті осколки, що в дереві стирчать – не змогли дістати. А ми думаємо, чого це вони ху*рять щільно, а вони нас касетами крили,
– сказав побратим Козловського.
Віталій Козловський показав, як росіяни обстріляли українські позиції / Відео з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський в ЗСУ
- На початку літа співак отримав мобілізаційну повістку. У результаті Козловський потрапив до бригади Національної гвардії України "Рубіж".
- Зрештою він успішно завершив навчання й у липні офіційно склав військову присягу.
- На початку весни Віталій пройшов посвяту в артилеристи. Спочатку військові дали йому понюхати гільзу після пострілу, а тоді помастили обличчя порохом. Після того побратими вдарили Козловського гільзою по сідницях.
- Проте з наближенням жовтня артист несподівано заявив про відхід з бригади "Рубіж". Він перейшов в іншу військову частину, але залишився небагатослівним щодо конкретного місця подальшої служби.