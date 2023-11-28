Зіркове подружжя оприлюднило відверте відео під назвою "Ми розлучаємось!", де обговорили свої стосунки та рішення завершити шлюб. Минуло трохи більше як рік, як Анна та Олександр зіграли весілля.

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Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються

Співачка та блогер розповіли, що криза у стосунках почалась близько пів року тому. Вони до останнього намагалися зберегти сім'ю, адже зверталися до сімейного психолога.

Щоб уникнути скандалу, Анна та Олександр записали відверту розмову про їхній шлюб, почуття зараз та розрив.

Так друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди й так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – не важливо. Сподіваюсь, ви будете згадувати "нас" з посмішкою, як і ми один одного,

– поділилась Трінчер у підписі до ролика.

Ми розлучаємось, – Анна Трінчер та Олександр Волошин: відео