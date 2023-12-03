Відчув дуже багато нещирості, – Віталій Козловський висловив свої враження від виступу в Києві
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Днями Віталій Козловський, який служить в ЗСУ, виступив на концерті "Новорічна музична платформа" у Києві. Тепер він поділився своїми враженнями від побаченого та почутого.
Співак зауважив, що він не проти подібних заходів. Однак за час виступу відчув дисонанс та багато нещирості.
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Віталій Козловський висловив свої враження від концерту в Києві
Артист зізнався, що після перебування на фронті йому дуже незвично відвідувати подібні події, втім він розуміє, що життя триває.
Суцільний дисонанс. Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової, коли ти повертаєшся в цивільне життя. У мене навіть депресії були. Я просто на заході, так, мені незвично, але життя триває,
– сказав військовослужбовець.
"Неймовірна правда про зірок" : дивіться відео онлайн
Концерт "Новорічна музична платформа"
- Наприкінці листопада відбувся захід з нагоди вручення щорічної премії "Новорічна музична платформа". До нього долучилося чимало українських зірок. Водночас багато знаменитостей відмовилися брати участь.
- Серед тих, хто виступив на сцені був Віталій Козловський. Він вийшов у військовій формі та заспівав композицію "Тихим дотиком".
- Крім того, з Новим роком українців привітала Віра Брежнєва.
- Також відомо, що на сцену вийшли Амадор Лопес, Монатік, Позитив та багато інших зірок.