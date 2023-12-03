Співак зауважив, що він не проти подібних заходів. Однак за час виступу відчув дисонанс та багато нещирості.

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Віталій Козловський висловив свої враження від концерту в Києві

Артист зізнався, що після перебування на фронті йому дуже незвично відвідувати подібні події, втім він розуміє, що життя триває.

Суцільний дисонанс. Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової, коли ти повертаєшся в цивільне життя. У мене навіть депресії були. Я просто на заході, так, мені незвично, але життя триває,

– сказав військовослужбовець.

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