Співачка заявила, що чимало артистів відмовилися взяти участь у концерті. До того ж вона зізналася, що її не запросили привітати українців з Новим роком. Приходько вважає, що цього не зробили, бо знали, що буде скандал.

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Приходько відреагувала на виступ Брєжнєвої на концерті до Нового року

Артистка наголосила, що на рекламному банері концерту про виступ Віри не було зазначено. Її віднесли до "багатьох інших українських зірок".



Анастасія Приходько показала афішу концерту / Скриншот з інстаграм-сторіс



Анастасія Приходько висловилась про виступ Віри Брежнєвої на концерті в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас вітати з Новим роком не буду. Тому що це був би скандал, і знаю, що дуже багато артистів відмовилися брати участь у цьому заході,

– зазначила виконавиця.



Віра Брежнєва виступила на концерті до Нового року в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Реакція українців на виступ Брежнєвої

Чимало користувачів підтримують співачку та її позицію.

"Вона підтримує Україну і це супер";

"Брежнєва з початку вторгнення зайняла українську позицію";

"Зараз головне, що вони підтримали Україну і допомагають";

"Нарешті нормальні артисти почали виступати на українській сцені".

Водночас були й ті, хто засудив виступ співачки.

"Ці співачки по факту не живуть в Україні, а з приїзду до Києва роблять піар";

"Нудить від цих перевзутих артистів";

"Не вірю у її щирість. Багато українців все пам'ятають і не пробачать. Україні не потрібні такі малоросійські консерви";

"Дуже легко ми пробачаємо і впускаємо цих стрьомних персонажів до себе. Не підтримую".

Хто ще виступи на "Новорічній музичній платформі"