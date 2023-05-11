Я її не зрозумію, – Козловський висловився про подругу Сумську, яка захищає доньку з Москви

Старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна продовжує жити в Москві з чоловіком-росіянином і двома дітьми. В Україні її захищає зіркова мама, бо та буцімто не може виїхати через терор. Це прокоментував друг акторки Віталій Козловський.

Співак Віталій Козловський давно й міцно товаришує з Ольгою Сумською. У них теплі дружні стосунки, тож він щиро співчуває акторці через доньку в Москві, але зрадницею її не називає.

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Віталій Козловський про доньку Сумської в Москві

Доводилося (говорити про Тоню, – 24 Канал). Це її біль. Насправді я її не зрозумію, тому що в мене такої ситуації, слава Богу, немає, але я їй дуже з цього приводу співчуваю. Я не уявляю, що вона переживає. Тим більше вона постійно виступає для військових, на передову мало не їздить з концертами,

– поділився Віталій Козловський.

Водночас артист розуміє нападки в бік Ольги Сумської, адже українців тригерить усе, що пов'язано з Росією: "А як вона може не тригерити, коли стільки лиха йде з цієї країни-агресора? Усе, що пов'язано з цією країною, свідомими людьми сприймається негативно".