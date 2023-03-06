Менеджерка Віталія Козловського, з якою йому приписують стосунки, чуттєво привітала артиста з днем народження. У його 38-річчя вона пригадала, як відзначали іменини на 11 день повномасштабної війни у спорожнілому Києві.
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Директорка Козловського пригадала його день народження на початку війни
Рік тому в цей день вулиці Києва були порожні. Як і полиці магазинів. Сирени нили, над головою бахкало, рідні дзвонили з вмовляннями виїжджати з Києва. А я шукала по Оболоні згущенку на вафельний торт. Тоді ми навіть не знали, чи буде завтра. І я собі придумала, що як би не було, а торт зі свічками мусить бути. Торт незламності,
– пригадала Юлія Бакуменко.
Вона показала, як Віталій Козловський задмухував свічки на вафельному торті, а замість Happy Birthday to You співав гімн України. Примітно, що рядки "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці" всі гості протягнули разом.
Віталій Козловський у день народження рік тому / Фото з фейсбуку Юлії
Юлія Бакуменко зауважила, що за цей рік Віталій Козловський "став доросліший на ціле життя", а вона побачила його таким, яким ще більше захоплюється та пишається.
Сьогодні тобі 38. Ти вдома. Попереду перемога і купа планів. Бо все в наших руках! Понад усе хочу, щоб ти був щасливий! Люблю до неба! З днем народження,
– привітала Юлія.
Віталій Козловський з менеджеркою Юлією Бакуменко / Фото з її фейсбуку
- Нагадаємо, після гучного роману з інтерв'юеркою Раміною Есхакзай Віталій Козловський не коментує особисте життя. Вони зустрічалися 2017 року, а співак лише кілька місяців тому підтвердив, що стосунки були фіктивними.
- "Це було більше потрібно Раміні. Ми грали обоє, але скажу так, що немає диму без вогню", – наголошував Козловський.