Менеджерка Виталия Козловского, с которой ему приписывают отношения, чувственно поздравила артиста с днем рождения. В его 38-летие она вспомнила, как отмечали именины на 11-й день полномасштабной войны в опустевшем Киеве.

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Директор Козловского вспомнила его день рождения в начале войны

Год назад в этот день улицы Киева были пусты. Как и полки магазинов. Сирены ныли, над головой бахкало, родные звонили с увещеваниями уезжать из Киева. А я искала по Оболони сгущенку на вафельный торт. Тогда мы даже не знали, будет ли завтра. И я себе придумала, что как бы ни было, а торт со свечами должен быть. Торт несокрушимости,

– вспомнила Юлия Бакуменко.

Она показала, как Виталий Козловский задувал свечи на вафельном торте, а вместо Happy Birthday to You пел гимн Украины. Примечательно, что строчки "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці" все гости пропели вместе.

Виталий Козловский в день рождения год назад / Фото из фейсбука Юлии

Юлия Бакуменко отметила, что за этот год Виталий Козловский "стал взрослее на целую жизнь", а она увидела его таким, каким еще больше восхищается и гордится.

Сегодня тебе 38. Ты дома. Впереди победа и куча планов. Ибо все в наших руках! Прежде всего хочу, чтобы ты был счастлив! Люблю до неба! C Днем рождения,

– поздравила Юлия.

Виталий Козловский с менеджеркой Юлией Бакуменко / Фото из ее фейсбука