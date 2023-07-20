Віталій Козловський склав військову присягу: щемливе відео з побратимами
Джерело:Віталій Козловський
Співак, а тепер нацгвардієць Віталій Козловський офіційно склав військову присягу. Він показав відео церемонії перед розподілом на фронт.
Український співак Віталій Козловський завершив бойову підготовку минулого тижня. Тепер він склав присягу та показав, як усе було.
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Віталій Козловський склав військову присягу
У ролику видно Віталія Козловського та його побратимів. Кожен підходив за командою до командира та урочисто складав присягу на вірність українському народові.
Військову присягу – склав. Присягаю ніколи не зрадити українському народові,
– написав Віталій Козловський.
Церемонія завершилась молитвою, окропленням свяченою водою та теплими побажаннями від капеланів.
Віталій Козловський склав присягу: відео
Надалі, згідно з правилами мобілізації, Віталія Козловського та його побратимів чекає розподіл по конкретних посадах та військових частинах.
Коротко про мобілізацію Віталія Козловського
- 13 червня Віталій Козловський отримав повістку та показав фото у військкоматі. Світлину не всі сприйняли за правду, тому в артиста уточнили, що ця повістка – мобілізаційна.
- Пізніше стало відомо, що Віталій Козловський вступив до лав бригади Національної гвардії "Рубіж", що входить до складу Гвардії наступу.
- Віталій Козловський показував фото та відео з підготовки на полігоні, показував умови, у яких жив, розповідав про графік навчань та свої враження. Він не приховував фізичну й моральну втому. 15 липня артист повідомив, що завершив бойову підготовку.