Віталій Козловський склав військову присягу: щемливе відео з побратимами

Співак, а тепер нацгвардієць Віталій Козловський офіційно склав військову присягу. Він показав відео церемонії перед розподілом на фронт.

Український співак Віталій Козловський завершив бойову підготовку минулого тижня. Тепер він склав присягу та показав, як усе було.

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Віталій Козловський склав військову присягу

У ролику видно Віталія Козловського та його побратимів. Кожен підходив за командою до командира та урочисто складав присягу на вірність українському народові.

Військову присягу – склав. Присягаю ніколи не зрадити українському народові,

– написав Віталій Козловський.

Церемонія завершилась молитвою, окропленням свяченою водою та теплими побажаннями від капеланів.

Віталій Козловський склав присягу: відео

Надалі, згідно з правилами мобілізації, Віталія Козловського та його побратимів чекає розподіл по конкретних посадах та військових частинах.

Коротко про мобілізацію Віталія Козловського