Український співак Віталій Козловський, якого мобілізували, розповів про завершення програми бойової підготовки. Він поділився, чим займатиметься надалі.

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Віталій Козловський пройшов навчання

Артист розповів, що має 2 вихідні, щоб перевести дух – але відпочивати не збирається. Він хоче довести до ладу екіпірування, а ще записати пісню.

За цей час маю: зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки я виконуватиму військові задачі. А ще, встигну привітати з весіллям людей, які довго чекали на цей день. І завдяки такій активності я зможу привезти для своєї бригади тепловізор,

– поділився Козловський.

Музикант додав, що за час навчань звик до зброї в руках, і не знає, як братиме до рук мікрофон. "Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик".

Надалі Віталія Козловського чекає присяга та розподіл.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Як мобілізували Козловського