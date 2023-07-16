Український співак Віталій Козловський, якого мобілізували, розповів про завершення програми бойової підготовки. Він поділився, чим займатиметься надалі.
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Віталій Козловський пройшов навчання
Артист розповів, що має 2 вихідні, щоб перевести дух – але відпочивати не збирається. Він хоче довести до ладу екіпірування, а ще записати пісню.
За цей час маю: зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки я виконуватиму військові задачі. А ще, встигну привітати з весіллям людей, які довго чекали на цей день. І завдяки такій активності я зможу привезти для своєї бригади тепловізор,
– поділився Козловський.
Музикант додав, що за час навчань звик до зброї в руках, і не знає, як братиме до рук мікрофон. "Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик".
Надалі Віталія Козловського чекає присяга та розподіл.
Віталій Козловський / Фото з інстаграму Віталія Козловського
Як мобілізували Козловського
- 13 червня Віталій Козловський повідомив, що отримав повістку. Спершу це спантеличило фанів: дехто подумав, що фото у військкоматі зроблене для піару.
- Та вже згодом стало відомо, що Віталій Козловський вступив до лав бригади Національної гвардії "Рубіж" – це одна з бригад, що входить до складу Гвардії наступу.
- Після першого тижня бойової підготовки Козловський зізнавався, що втомлюється і фізично, і морально. До того ж, не може займатися написанням музики. Музикант-нагвардієць часто показував фото та відео з фронту, розповідав про графік навчань та свої враження.