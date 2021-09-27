Віталій Козловський був дуже близьким з батьком Віталієм Сергійовичем, тому його смерть стала болючим ударом для артиста. Виконавець навіть перевіз тата зі Львова до Києва та допоміг йому облаштувати особисте життя у столиці.

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Віталій Козловський про смерть тата

Чоловік розповів, що батько завжди приховував від нього свої хвороби. Одного разу Віталій зателефонував татові й по голосу зрозумів, що йому погано. Син просив їхати у лікарню, однак Віталій Сергійович попросив зачекати до завтра.

Він завжди тягнув до останнього. Цього разу довів себе і сталося те, що завжди ставалося. Я просив їхати у лікарню, але він попросив почекати до завтра. У тата були проблеми з легенями. Він вже життя палив. З легень залишилися маленькі шматочки,

– поділився Козловський.



Віталій Козловський з татом / Фото з інстаграму співака

Артист шкодує, що тато не пожив ще трохи для себе. Останній рік батько виконавця був дуже щасливим. Він повернув віру в себе, в жінок, знову відчув, що таке кохання. Козловський хотів, би, щоб тато був на його весіллі, грався з онуками.

"Я багато думав про це після його смерті. Та й коли тато був живий, ми з ним багато говорили про це. Певно, на все свій час", – сказав Віталій.

Батько був для виконавця справжнім другом. Для того, щоб тато завжди був поруч, Віталій перевіз його зі Львова у столицю. Там облаштував 73-річному Віталію Сергійовичу особисте життя. А свою обраницю Козловський оберігає від зайвої уваги публіки. Він є одним із тих артистів, які не розповідають про коханих.