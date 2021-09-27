Виталий Козловский был очень близок с отцом Виталием Сергеевичем, поэтому его смерть стала болезненным ударом для артиста. Исполнитель даже перевез папу со Львова в Киев и помог ему обустроить личную жизнь в столице.

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Виталий Козловский о смерти папы

Мужчина рассказал, что отец всегда скрывал от него свои болезни. Однажды Виталий позвонил папе и по голосу понял, что ему плохо. Сын просил ехать в больницу, однако Виталий Сергеевич попросил подождать до завтра.

Он всегда тянул до последнего. На этот раз наказал себя и произошло то, что всегда происходило. Я просил ехать в больницу, но он попросил подождать до завтра. У папы были проблемы с легкими. Он всю жизнь курил. От легких остались маленькие кусочки,

– поделился Козловский.



Виталий Козловский с папой / Фото из инстаграма певца

Артист жалеет, что папа не пожил еще немного для себя. Последний год отец исполнителя был очень счастливым. Он вернул веру в себя, в женщин, снова почувствовал, что такое любовь. Козловский хотел, чтобы папа был на его свадьбе, играл с внуками.

"Я много думал об этом после его смерти. Да и когда папа был жив, мы с ним много говорили об этом. Наверное, на все свое время", – сказал Виталий.

Отец был для исполнителя настоящим другом. Для того, чтобы папа всегда был рядом, Виталий перевез его из Львова в столицу. Там обустроил 73-летнему Виталию Сергеевичу личную жизнь. А свою избранницу Козловский оберегает от излишнего внимания публики. Он является одним из тех артистов, которые не рассказывают о любимых.