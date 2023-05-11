"Нє всьо так однозначно": Козловський здивував зізнанням про позицію мами, яка живе в Італії

Мама Віталія Козловського російськомовна й давно живе в Італії. Там вона піддається впливу російського телебачення, тому про війну з сином не говорить. Співаку здається, що для неї "нє всьо так однозначно".

Віталій Козловський каже, що мама намагається не говорити з ним про вторгнення Росії в Україну, тож він припускає, що на неї подіяла пропаганда.

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Як мама Козловського ставиться до війни

Теми мови, війни вона зі мною не піднімає, це я завжди піднімав. Я завжди про це говорю, а вона завжди про це мовчить. Тому я можу тільки здогадуватися, яка в неї позиція. Думаю, десь отака штука "нє всьо так однозначно",

– зізнався Віталій Козловський.

Жінка приїжджала в Україну, однак у той час Росія не бомбила Київ, тож війну вона майже не помітила: "Про що говорити, якщо вона тут побула тиждень і далі знову поїхала у своє життя там. Вона не застала таких якихось страшних моментів".

Віталій Козловський з мамою / Фото з інстаграму співака

Однак мама Віталія Козловського забила на сполох, коли повістку отримав чоловік його сестри. Вона думала, що зірковий син допоможе "відмазатися" від служби.

"Вона мені пише: "Боже, синочку, а що ж робити? Ти можеш щось зробити? Може якось його відмазати?" Я кажу: "Мамо, ні, ніхто нікого зараз не може відмазати". Мені прийде повістка, я так само відмазуватися не буду, я не клоун. Я так само піду", – емоційно висловився Віталій Козловський.